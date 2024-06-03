البيت الأبيض: إسرائيل كان لديها علم مسبق بإعلان مقترح وقف إطلاق النار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 08:29 مساءً - أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمركى جو بايدن أعلن بعض تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار وليس كل التفاصيل والتي ستتم مناقشتها لاحقا.

وأضاف البيت الأبيض خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية بأن إسرائيل كان لديها علم مسبق بإعلان بايدن لمقترح وقف إطلاق النار في غزة، وخطة وقف إطلاق النار لا تتضمن حديثا عن حكم غزة بعد الحرب لكننا نعمل على ذلك الآن.

وتابع البيت الأبيض أننا نعتقد أن حماس لم تعد قادرة على شن هجوم مثل 7 أكتوبر، وأردنا أن تكون خطة وقف إطلاق النار في غزة علنية واختار الرئيس بايدن الوقت المناسب لإعلانها.

وأضح البيت الأبيض أن الكرة الآن في ملعب حماس للموافقة على خطة وقف إطلاق النار في غزة

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

