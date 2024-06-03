بدء محاكمة نجل الرئيس الأمريكي بتهمة حيازة سلاح ناري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 08:29 مساءً - بدأت الاثنين محاكمة هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية، في أول محاكمة لابن رئيس حالي يمكن أن تهدد فرص والده في الفوز بولاية ثانية.

وهانتر متّهم بالكذب بشأن إدمانه المخدرات عند تحريره استمارة للحصول على سلاح ناري عام 2018.

ووصل هانترالبالغ 54 عاماً إلى المحكمة في بلدته ويلمنجتون مصحوبا بأفراد عائلته بينهم السيدة الأولى جيل بايدن، بينما غاب الرئيس بايدن عن المشهد.

وأفاد بايدن بأنه والسيدة الأولى التي تحتفل بعيد ميلادها الـ73 الاثنين، فخوران جداً بهانتر بايدن.

وقال بايدن، في بيان: "كرئيس لن أعلق على إجراء فيدرالي جار، ولكن كأب أكن حباً لا حدود له لابني، وأثق به وأحترم قوته".