نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع مستشار عسكري إيراني في الغارات الإسرائيلية على سوريا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة رويترز نقلا عن وكالة أنباء إيرانية، اليوم الاثنين، بمقتل مستشار عسكري إيراني "سعيد آبيار" في الهجوم الإسرائيلي إلى وقع في مدينة حلب في سوريا يوم الأحد.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن أحد مستشاري الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا سعيد آبيار لقي مصرعه في غارة جوية استهدفت منطقة تل شغيب بريف حلب الشرقي الليلة الماضية.

وأضافت أنه سيتم تشييع جثمانه الليلة بعد صلاتي المغرب والعشاء من مرقد السيدة رقيه في دمشق.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية سورية، بأن الانفجارات التي هزت مدينة حلب في شمال سوريا كان مصدرها استهداف أحد مواقع المليشيات الإيرانية في معمل النحاس في بلدة حيان شمالي مدينة حلب.

وكشفت وزارة الدفاع السورية، عن مصدر الانفجارات الضخمة التي هزت ريف حلب في شمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع السورية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه في نحو الساعة 20: 00 بعد منتصف ليل، شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا بعض المواقع في محيط حلب.

وأوضحت وزارة الدفاع السورية، أن العدوان الإسرائيلي على حلب أدى إلى مصرع عدد من الأشخاص ووقوع بعض الخسائر المادية.