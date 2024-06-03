روسيا توسع قائمة العقوبات ضد بريطانيا

روسيا توسع قائمة العقوبات ضد بريطانيااعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنها فرضت عقوبات على عدد من السياسيين والصحفيين والخبراء البريطانيين بسبب نشاطاتهم المناهضة لموسكو.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، قالت الخارجية الروسية في بيان لها : "ردا على التصرفات العدائية للجانب البريطاني، تم اتخاذ قرار بإدراج بعض ممثلي المؤسسة السياسية والسلك الصحفي ومجتمع الخبراء البريطانيين على قائمة العقوبات الروسية".

وأشارت الوزارة ، إلى أن الجهود التي يبذلها بعض البريطانيين لتشويه سمعة روسيا وعزلها دوليا سيتم التصدي لها بشكل حاسم من جانب موسكو.

يذكر انه في مارس 2023 ، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن إدراجها 23 مواطنا بريطانيا من القوات المسلحة والقضاء ونظام السجون في بريطانيا في قائمة الممنوعين الخاصة بالعقوبات.