العالم اليوم - إرغام "لوفتهانزا" على دفع 775 مليون دولار .. ما القصة؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 09:24 مساءً - نجحت وزارة النقل الأميركية في إرغام ثلاث شركات طيران أبرزها لوفتهانزا الألمانية، على تسديد نحو مليار دولار للمسافرين لإلغاء رحلات أو تغيير كبير في برامجها بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت في بيان الاثنين إن لوفتهانزا وافقت على تسديد 775 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 1,1 مليون دولار، في حين وافقت منافستها الهولندية كاي إل إم على سداد 113,3 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 113,3 مليون دولار.

كما وافقت الخطوط الجوية الجنوب افريقية على تسديد 15,2 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 300 ألف دولار.

وأعلن بيت بوتجادج وزير النقل في البيان "عندما تلغى رحلة طيران أو يطرا عليها تغيير كبير لا ينبغي عليك ان تتشاجر مع الشركة لاستعادة أموالك".

وكان معدل إلغاء الرحلات الجوية أقل من 1,2 بالمئة في 2023 في الولايات المتحدة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد رغم العدد القياسي للرحلات المبرمجة.

وأعلنت الوزارة في 24 أبريل أن شركات الطيران في الولايات المتحدة تخضع الآن لقواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بتسديد الأموال والتعويض للمسافرين في حال إلغاء الرحلة أو تعديلها أو تأخيرها أو حتى فقدان الأمتعة.

لا يجب أن تكون هذه التعويضات تلقائية فحسب، بل حددت الوزارة أيضا ماهية "التغيير الكبير"، وهو يعني تعديل وقت الوصول أو المغادرة لأكثر من ثلاث ساعات لرحلة داخلية وست ساعات لرحلة دولية، المغادرة أو الوصول إلى مطار مختلف، المزيد من محطات التوقف، الخفض الى فئة أدنى من تلك المحجوزة اصلا.