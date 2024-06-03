العالم اليوم - رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع مبابي مجانا

وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت إن المهاجم مبابي وقع على عقد يمتد حتى عام 2029.

من المتوقع أن يكشف عن مبابي في حفل ضخم، في ملعب ريال مدريد وأمام جماهيره، في منتصف يوليو المقبل، بعد انتهاء بطولة كأس أوروبا 2024.

تفاصيل العقد

وفقا للصحفي فابريتسيو رومانو، فإن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز اتفق مع مبابي، أن الراتب سيكون مشابها لنجوم الفريق، مثل البرازيلي فينيسيوس أو الغنجليزي جود بيلينغهام.

هذا يعني أن مبابي سيتقاضى حوالي 15 مليون يورو سنويا. لكن سيبقي مبابي 80 بالمئة من حقوق ملكية صورته، مما يعني أنه سيبقي نسبة كبيرة من أموال الدعاية والتسويق التي سيظهر فيها.

كما سيمنح ريال مدريد مبابي مكافأة توقيع تصل إلى 100 مليون يورو.