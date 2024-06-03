العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة رهائن في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 09:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، مقتل أربعة رهائن في قطاع غزة، بعد أن خطفتهم حركة حماس خلال هجومها في 7 أكتوبر.

كان الرجال الثلاثة، عميرام كوبر، ويورام ميتسغر، وحاييم بيري، يبلغون من العمر 80 عاما أو أكثر. بدا أنهم ضعفاء وحذرون، فقد ظهروا في التسجيل في ديسمبر أصدرته حماس تحت عنوان "لا تدعونا نكبر هنا".

تم التعرف على الرهينة الرابعة على أنها نداف بوببلويل.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، إن الرجال الأربعة قتلوا معًا في مدينة خان يونس بجنوب غزة عندما كانت إسرائيل تعمل هناك. سبب الوفاة لم يعرف على الفور.

ونقلت الأسوشيتد برس عن هاغاري قوله: "نحن نتحقق من جميع الخيارات (...) هناك الكثير من الأسئلة".

شنت إسرائيل هجوما كبيرا على خان يونس، معقل حماس، في أوائل هذا العام.

قالت حماس في شهر مايو إن يبلغون توفي بعد إصابته في غارة جوية إسرائيلية، لكنها لم تقدم أي دليل.

ظهر كوبر وميتزغر وبيري في مقطع فيديو دعائي لحماس، حيث قال بيري، تحت الإكراه بشكل واضح، في التسجيل إن الرجال الثلاثة يعانون من أمراض مزمنة واتهم إسرائيل بالتخلي عنهم.

تضاف هذه الوفيات إلى القائمة المتزايدة من الرهائن الذين تقول إسرائيل إنهم ماتوا في الأسر. في 7 أكتوبر، قامت حماس باحتجاز حوالي 250 رهينة إلى غزة.

أُطلق سراح نصفهم تقريباً خلال فترة وقف إطلاق النار القصيرة في نوفمبر. من بين حوالي 130 شخصًا بقوا في القطاع، يُعتقد أن حوالي 85 شخصًا ما زالوا على قيد الحياة. وذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه القيادة الإسرائيلية اقتراح بايدن لإنهاء الحرب والبدء في تبادل خر للرهائن مقابل الأسرى.