نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يرفض مقترح بايدن بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة وصفه.. بـ "غير مكتمل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبر مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة "غير مكتمل".

وقد عرض الرئيس بايدن يوم الجمعة خطة إسرائيلية من ثلاث مراحل لإنهاء القتال في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

ونقل المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر عن نتانياهو قوله إن "الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس بايدن غير مكتملة"، مشيرا إلى أن "الحرب ستتوقف بهدف إعادة الرهائن" ومن ثم تجري مناقشات حول كيفية تحقيق هدف الحرب المتمثل بالقضاء على حماس.



وفي بيان منفصل صادر عن مكتب نتانياهو جاء أن "الادعاءات بأننا وافقنا على وقف إطلاق النار دون تلبية شروطنا غير صحيحة".

بينما انتقد، اليوم الاثنين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي.

ووصف بن غفير الخطة بأنها "غير مسؤولة". وأضاف في خطاب له أن مقترح بايدن يعني "إنهاء الحرب دون تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة بوضوح: تدمير حماس".

ورأى بن غفير أنه وفي حال "وقع نتانياهو على اتفاق غير مسؤول" فإن حزبه "سيقوم بحل الحكومة".

من جانبه، قال سموتريتش "إذا قررت الحكومة (...) تبني مقترح الاستسلام هذا فلن نكون جزءا منه، وسنعمل على استبدال القيادة الفاشلة بقيادة جديدة".

أما زعيم المعارضة يائير لبيد فقال إن الحكومة "لا يمكنها تجاهل خطاب بايدن المهم" متعهدا بدعم نتانياهو إذا استقال وشركاؤه اليمينيون المتطرفون في الائتلاف.