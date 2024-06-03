واشنطن: مستعدون لنبحث مع أوكرانيا توسيع جغرافيا الضربات على الأراضي الروسية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن مستعدة لتبحث مع أوكرانيا توسيع جغرافيا الضربات التي تستهدف الأراضي الروسية.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "أعتقد أنه لا يجوز أن يثير صدمة لدى أحد أن الرئيس زيلينسكي ممتن من جهة، ومن جهة أخرى يواصل الإصرار على قضيته. ولذلك ستكون لدينا محادثة بهذا الشأن، وستكون لدينا مناقشات مع الأوكرانيين".

وأضاف أنه ليس بوسعه أن يقول حاليا ما إذا ستؤدي تلك المناقشات إلى أي تغييرات، مضيفا أن الولايات المتحدة "لن تدير ظهرها إلى احتياجات أوكرانيا".

وأشار إلى أن واشنطن ستواصل إدخال التعديلات على نهجها الخاص بدعم أوكرانيا تبعا للتطورات في ميدان القتال.

يذكر أن الإدارة الأمريكية رفعت الأسبوع الماضي الحظر عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية ضد الأراضي الروسية.

ويشار إلى أن بعض القيود لا تزال قائمة، حيث سمحت واشنطن لكييف باستخدام الأسلحة ضد تلك المواقع والأهداف على الأراضي الروسية التي تمثل خطرا مباشرا على أوكرانيا.