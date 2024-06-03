نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف يناقش مختلف مجالات التعاون مع قيادة غينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ناقش مختلف مجالات التعاون بما في ذلك الاقتصادي وعمل الشركات الروسية في غينيا، خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية موريساندا كوياتي.

وقال لافروف خلال مؤتمر مشترك مع وزير خارجية غينيا موريساندا كوياتي، إنه ناقش التعاون الاقتصادي وعمل الشركات الروسية في غينيا وكذلك التفاعل في مجال الطب مع قيادة البلاد.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لم ننس التعاون العسكري الفني وتعزيز القدرات الدفاعية لغينيا، خاصة مع الأخذ في الاعتبار التهديد الإرهابي المتزايد".

كما أوضح أنه تمت خلال الاجتماعات مناقشة التفاعل في المنصات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.

هذا وقال وزير الخارجية الغيني إنه "كما أكد رئيس الفترة الانتقالية لغينيا مامادي دومبويا خلال لقاء مع لافروف، فإن بلاده تظل صديقة لروسيا".

كما أشار إلى أن "غينيا بعد تغيير السلطة في البلاد، تظل ملتزمة بما تعهدت به في العلاقات الثنائية مع روسيا، وتكيف استمرار الاتفاقيات لتتوافق مع الواقع الجديد".

ووصل وزير الخارجية سيرغي لافروف يوم الاثنين إلى العاصمة الغينية كوناكري، في زيارة عمل ليبدأ منها جولته الإفريقية.