نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع بدء محاكمته.. نجل "بايدن" يقف عقبة أمامه في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقرير، تشير فيه أن قضية نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن ؛ بتهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية، تُعد عقبة أمام حملة إعادة انتخاب الرئيس لولاية ثانية، ولا سيما بوجود عشيقته هالي.

وتسلط الصحيفة، في تقرير لها، الضوء على تفاصيل القضية التي كشفتها محادثة هاتفية بين "مدمن المخدرات" هانتر وعشيقته هالي، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، حتى أصبحت هذه الرسائل دليلا قدمه المدعون الفدراليون كجزء من قضيتهم ضد نجل الرئيس بتهمة تزوير استمارة شراء سلاح.

وتقول الصحيفة إن هالي، والتي كانت عشيقة بو، شقيق هانتر المتوفى، وجدت السلاح داخل شاحنته، ورمته داخل القمامة في مكان بعيد عن منزلها، قبل أن تدخل في حالة من الجدال معه في ذلك الوقت.

وذكر التقرير أن الشخصيات السياسية والصحفيين البارزين كانوا آنذاك يدرسون فرصة جو بايدن الرئاسية لإنقاذ الحزب الديمقراطي، وإنهاء ولاية دونالد ترامب الفوضوية.

وبعد هذه القضية، تضاعفت اتهامات الخيانة في الخفاء على عائلة بايدن، بينما كانوا يكافحون للخروج من "وحل المخدرات والحزن والعلاقات المضطربة"، حسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما أوصل هانتر بايدن إلى المحاكمة الآن هي القرارات المتهورة التي اتخذها هو وهالي في ذلك اليوم الدراماتيكي في عام 2018، ما أدى إلى تعقيد حملة إعادة انتخاب جو بايدن بشكل كبير، والتي يعتقد العديد من الديمقراطيين أنها ستحدد مستقبل الديمقراطية الأمريكية.

وتكشف المحاكمة، حسب التقرير، مواضيع شخصية عميقة تخص بايدن في خضم حملته الانتخابية، مع استعداد المدعين العامين لاستجواب هالي بايدن ونساء أخريات من ماضي هانتر بايدن.