نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحدات الأمنية التونسية تلقي القبض على "تكفيري" ذبح جاره بسبب "لفظ الجلالة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت الوحدات الأمنية التونسية شمال شرق البلاد القبض على "شاب تكفيري" يشتبه في تورطه بقتل أحد جيرانه بعد استدراجه إلى منزله وإيهامه القيام "بالحجامة".

وذكرت وسائل إعلام تونسية نقلا عن مصادر أن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن لأعوان الشرطة العدلية بالعمران بالاحتفاظ بالشاب التكفيري من سكان منطقة الجبل الأحمر يشتبه في تورّطه في قتل أحد أجواره عبر استدراجه إلى منزله وإيهامه بالقيام بالحجامة وطعنه بواسطة سكين".

وتفيد المعطيات الأولية بأنه "تم نهاية الأسبوع الماضي تعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في ملابسات مقتل الشاب طعنا بواسطة سكين داخل منزل جاره بجهة الجبل الأحمر، حيث تمكن أعوان الشرطة العدلية بالعمران وفي ظرف وجيز من تحديد هويته على أنه عنصر تكفيري، ليتم لاحقا تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه".

هذا وأفاد المتهم بأنه "قرر الانتقام من الهالك وذلك بسبب تعمده سب الجلالة فاستدرجه إلى منزله بدعوى القيام بالحجامة وفي غفلة منه شرع في طعنه بواسطة سكين وواصل طعنه رغم محاولته الفرار إلى أن أرداه قتيلا".