العالم اليوم - فيديو.. حرائق الغابات تشتعل في إسرائيل بعد هجوم لحزب الله

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حرائق الغابات تشتعل في إسرائيل بعد هجوم لحزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 11:22 مساءً - أطلق حزب الله اللبناني، الاثنين، العشرات من صواريخ "كاتيوشا" صوب أهداف إسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتلة، ما تسبب في اندلاع حرائق غابات ضخمة في شمال إسرائيل.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر محاولات لإخماد حريق اندلع في مستوطنة كريات شمونه شمالي إسرائيل.

وأظهر الفيديو النيران وهي تلتهم عدد من الأشجار القريبة من منازل سكنية في قرية كريات شمونة.

وكشفت الهيئة، أن الحرائق التي وصلت إلى عدة منازل قد أدت إلى إغلاق طريق رئيسي أمام حركة المرور، كما تجري عمليات البحث عن أشخاص في حاجة إلى المساعدة.

وقال حزب الله إنه أطلق سربا من الطائرات المسيرة على مقر قيادة لفرقة الجليل التابعة للجيش الإسرائيلي، في تصعيد للعنف عبر الحدود.

كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى منتشرة على موقع "إكس" حرائق في غابات متفرقة شمال إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار عدة مرات في شمال إسرائيل، مما دفع السكان للفرار بحثا عن ملاذ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرة مسيرة قادمة من لبنان تحمل متفجرات، إلى جانب سقوط طائرتين على الأقل في شمال إسرائيل.

وقال الجيش أيضا إنه نفذ ضربات ضد مجمعات تابعة لحزب الله وأحد عناصره.

وقال حزب الله، إنه أطلق سرب الطائرات المسيرة ردا على ماوصفه بعملية اغتيال نفذتها إسرائيل في منطقة الزرارية على بعد نحو25 كيلومترا من الحدود، حيث قالت مصادر أمنية في لبنان إن عضوا فيحزب الله قتل في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة..

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006، الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.