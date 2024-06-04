نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة السبع تعلن موقفها من مقترح بايدن لوقف القتال في غزة وتوجه رسالة لـ "حماس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجموعة السبع يوم الاثنين، دعمها لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن سلام مستدام في غزة، داعية حركة "حماس" إلى قبوله.

وجاء في بيان للمجموعة أن "قادتها يؤيدون تماما مقترح بايدن الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لتوزيعها في جميع أنحاء غزة، ووضع حد دائم للأزمة، مع ضمان المصالح الأمنية لإسرائيل وسلامة المدنيين الغزيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31 مايو عن مقترح من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإعادة إعمار القطاع.

وقال بايدن عند إعلانه المقترح إنه يبدأ بمرحلة مدتها ستة أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل أولي للرهائن والأسرى، كما سيتم تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة، معتبرا أن "الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها".

من جهتها، أعلنت حركة "حماس" في رد فعلها الأولي أنها "تنظر بإيجابية" إلى الخطة المقترحة المؤلفة من 3 مراحل.