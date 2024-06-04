العالم اليوم - قتلى في غارات روسية على أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر قتلى في غارات روسية على أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:24 صباحاً - قُتل ثلاثة أشخاص بينهم فتى يبلغ من العمر 12 عاما في هجمات روسية في شرق وشمال شرق أوكرانيا، حيث أعلنت موسكو تحقيق تقدم مطرد في الأسابيع الأخيرة، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأوكرانية.

وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين على تطبيق تلغرام إن شخصين أحدهما فتى يبلغ من العمر 12 عاما لقيا حتفهما وأصيب آخر بعد قصف روسي لقرية ميخائيليفكا في منطقة دونيتسك.

وأضاف أن الطائرات الروسية ألقت قنبلتين بفارق 90 دقيقة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل في البلدة.

وليل الاحد الاثنين قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم صاروخي روسي على منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا حيث أعلنت موسكو سيطرتها في الفترة الأخيرة على بلدات عدة، على ما أعلن الحاكم المحلي الاثنين.

تقع منطقة خاركيف على الحدود مع روسيا وتتعرض لقصف متواصل منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022.

كما تستعد أوكرانيا لانقطاع للتيار الكهربائي في أعقاب حملة قصف روسية جديدة تسببت في دمار هائل لمنشآت الطاقة حسبما ذكرت السلطات الأوكرانية الاثنين، بعد زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء.

وقالت السلطات إن الجيش الروسي استهدف نهاية الأسبوع الماضي منشآت للطاقة في خمس مناطق وألحق أضرارا بمحطتين اخريين للطاقة الحرارية في ضربات واسعة النطاق مع أكثر من مئة مسيرة وصاروخ.

وباشرت القوات الروسية هجوما بريا جديدا في المنطقة الشهر الماضي.

واستهدفت روسيا بلدة سلوبوشانسمه جنوب شرق مدينة خاركيف قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي على ما أفاد الحاكم أوليغ سينيغوبوف.

وأوضح عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تضررت منازل وقتل رجل وأصيب رجل وامرأة بجروح".

وأعطت واشنطن الأسبوع الماضي ضوءا أخضر مشروطا لكييف لاستخدام أسلحة غربية في ضرب بعض الأهداف العسكرية داخل الأراضي الروسية في إطار جهود أوكرانيا لصد الهجمات على خاركيف.

وقالت السلطات الأوكرانية الاثنين، إن روسيا شنت ما لا يقل عن عشر هجمات بطائرات مسيرة من منطقة بيلغورود الحدودية.

وأفاد حاكم هذه المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف أن هجمات بمسيرات أوكرانية أدت إلى مقتل سائق سيارة وإصابة آخر بالقرب من الحدود.

كما أدت نيران المدفعية الأوكرانية على بلدة غورليفكا، في منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها القوات الروسية، إلى مقتل امرأة، وفقًا للمدير الإقليمي الذي عينته موسكو دينيس بوشيلين.

وأضاف بوشيلين أن ثلاث نساء أصبن أيضا في الهجمات الأوكرانية على مدينة دونيتسك وبلدة ماكييفكا المجاورة لها.