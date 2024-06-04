العالم اليوم - واشنطن: إسرائيل أبدت "استعدادا" لإبرام اتفاق هدنة في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:24 صباحاً - قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن إسرائيل أبدت استعدادها للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، والكرة صارت في ملعب حماس.

وجاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان رغم الشكوك المتزايدة بشأن الخطة التي وصفها بايدن بأنها مبادرة إسرائيلية لكنها لقيت ردود فعل متباينة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال ساليفان خلال منتدى التأثير العالمي (غلوبل امبكت فوروم) في واشنطن "لقد رأينا مجددا استعدادا من إسرائيل في نهاية الأسبوع للمضي قدما وإبرام اتفاق".

وأضاف "كل هؤلاء الأشخاص الذين دعوا إلى وقف إطلاق النار طوال هذا الوقت، عليهم أن يوجهوا أعينهم إلى حماس هذا الأسبوع ويقولوا: حان وقت الجلوس إلى الطاولة، وإبرام هذه الصفقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر "إذا قرر زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، أنه في أمان في نفق وأن هذا الاقتراح ليس في مصلحته لأنه يشعر بالأمان، فهذا تقييم يمكنه القيام به... لكنني أعتقد أنه من الواضح جدًا أن (المقترح) في مصلحة الشعب الفلسطيني"، معتبرًا أنه "مطابق تقريبًا" للاقتراح الذي قدمته حماس قبل بضعة أسابيع، معرباً عن أمله في ألا تغير حماس موقفها.

وقال ساليفان الذي قام بسلسلة من الزيارات إلى الشرق الأوسط منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وبدء الحرب، إن الاتفاق سيكون "أفضل شيء" لسكان غزة وإسرائيل والولايات المتحدة.

أعلن بايدن الجمعة ما وصفها بخطة إسرائيلية من ثلاث مراحل من شأنها إنهاء الحرب وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر من دون وجود حماس في السلطة.

لكن نتنياهو سارع إلى التأكيد على أن إسرائيل ستمضي في الحرب حتى تحقق جميع أهدافها، بما في ذلك إنهاء حماس كقوة عسكرية وسياسية.

وأضاف متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الاثنين أن رئيس الوزراء يعتبر الخطة التي طرحها بايدن "غير مكتملة".

من جهتها، قالت حماس الجمعة إنها تنظر "بإيجابية" إلى الخطوط العريضة التي أعلنها بايدن، لكنها لم تدل بأي تعليق رسمي منذ ذلك الحين.

خطة إسرائيلية

وأكد البيت الأبيض الاثنين على أن خطة السلام هي خطة إسرائيلية لم تتول واشنطن صياغتها للضغط على حليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين "إنه اقتراح إسرائيلي. وهو اقتراح عملنا عليه نحن وهم من خلال دبلوماسية مكثفة".

وأضاف أن بايدن أبلغ إسرائيل مسبقا بأنه سيصدر هذا الإعلان.

وأضاف كيربي "شعر الرئيس أنه من المهم إعلانها حتى يتمكن العالم كله من الإطلاع عليها".

ومع اعترافها بالانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، ترى الولايات المتحدة أن "النزاع الذي لا نهاية له في غزة، بحثًا عن فكرة ما لتحقيق النصر الكامل، لن يجعل إسرائيل أكثر أمانًا"، وفقًا لماثيو ميلر الذي قال إن حماس "تضاءلت على نحو لا يُصدق" خلال الأشهر الثمانية من الحرب، بعد مقتل العديد من مقاتليها وتدمير أسلحتها ومصانع الأسلحة الموجودة تحت الأرض.