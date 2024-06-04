العالم اليوم - قصف إسرائيلي على مخيم البريج وقتلى فلسطينيون غرب طولكرم

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي على مخيم البريج وقتلى فلسطينيون غرب طولكرم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 05:18 صباحاً - قتل 3 فلسطينيين وجرح آخرون، فجر الثلاثاء، بقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة، نقلوا الى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت وفا إن القوات الإسرائيلية قصفت، خلال الليل، أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، من بينها استهداف برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام ما أدى لإصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، بالقرب من حاجز نيتساني عوز (معبر 104) غرب طولكرم.

وأكد مصدر أمني لـ"وفا" مقتل الفلسطينيين وكلاهما من مخيم طولكرم، وتم احتجاز جثمانيهما.

ونعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم الشابين، وأعلنت حالة الحداد على أرواحهما، بحسب "وفا".

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أطلقت النار صوب أحد المركبات عندحاجز نيتساني عوز غرب المدينة، ومنعت وصول مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

وأفادت "وفا" باقتحام قوات الجيش الحي الغربي لمدينة طولكرم، حيث تمركزت على طول الشارع المحيط بمسجد المرابطين، ونشرت القناصة في المنطقة وبالقرب من محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية غرب طولكرم.

وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الأعيرة النارية بكثافة تجاه كل شيء متحرك، وأصابت احدى المركبات المارة في المنطقة، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول اليها، حيث تبين في وقت لاحق مقتل الشابين كانا بداخلها.

وفي نابلس، أعلنت وزارة الصحة، الليلة وفاة فلسطيني ثالث متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد داهم مساء الاثنين المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشر في منطقة الضاحية، وشارع القدس، ومحيط مخيم بلاطة، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، حيث دارت مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة عدد بجروح.