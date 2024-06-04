العالم اليوم - حرائق شمال إسرائيل.. التهمت 4000 دونم وإصابة 11 شخصا

انتم الان تتابعون خبر حرائق شمال إسرائيل.. التهمت 4000 دونم وإصابة 11 شخصا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 08:22 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حرائق شمال إسرائيل التهمت نحو 4 آلاف دونم وتسببت بإصابة أكثر من 10 أشخاص بجروح طفيفة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن ما لا يقل عن 11 شخصا، بينهم 6 جنود احتياط، أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة الحرائق في شمال إسرائيل.

وأضافت أنه تمت السيطرة على بعض الحرائق، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن النيران التهمت نحو 4000 دونم في كافة القطاعات.

وأفادت تقارير بأن فرقة الإطفاء، بمساعدة 4 طائرات من سرب الإطفاء الجوي "إلعاد"، تمكنت من السيطرة على الحريق في مفترق عميعاد وكريات شمونة وكفار جلعاد هذا الصباح.

وقال قائد منطقة الإطفاء الشمالية إنه في الوقت الحالي "هناك عدة مراكز لحرائق نحاول إخمادها، ومنها حريق في منطقة كيرين نفتالي حيث ظروف الوصول اليه صعبة. وسنبذل قصارى جهدانا لإخماده".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في وقت سابق إن بنيامين نتنياهو أجرى تقييماً للوضع مع رؤساء الأفرع الأمنية فيما يتعلق بالتطورات في شمال البلاد، وأنه حصل على صورة وضعية من الهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ حول نشاط إخماد الحرائق.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أيضا إنه في الساعات الماضية، أجرى جناح العمليات وقيادة المنطقة الشمالية وقيادة الجبهة الداخلية تقييمات للوضع بالتعاون مع قوات الإطفاء والإنقاذ من أجل تخصيص تدابير والقوات وقدرات مكافحة الحرائق الإضافية لجهود إخماد الحرائق في الشمال.