انتخابات الهند.. ناريندرا مودي يتقدم بأغلبية المقاعد في اتجاهات الفرز المبكرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 09:31 صباحاً - مع فرز الأصوات في الهند اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، أظهرت قنوات تلفزيونية هندية أن التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتقدم بسرعة للفوز بأغلبية واضحة في مجلس النواب المؤلف من 543 عضوا خلال فرز الأصوات المبكرة اليوم.

ووفق لوكالة "رويترز"، أظهرت القنوات تقدم التحالف الوطني الديمقراطي الحاكم بأكثر من 300 مقعد، مع تقدم حزب بهاراتيا جاناتا وحده بـ 255 مقعدا، وتقدم تحالف الهند المعارض بقيادة حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي بـ 172 مقعدا، بينما تقدم حزب المؤتمر وحده بـ 71 مقعدا.

واستناداً إلى الاتجاهات المبكرة، دعت قناة Republic TV إلى التصويت لصالح مودي، ليكون أول من يفعل ذلك.

يذكر أن الأصوات الأولى التي يتم فرزها هي بطاقات الاقتراع البريدية، وهي عبارة عن بطاقات اقتراع ورقية، يدلي بها في الغالب جنود يخدمون خارج دوائرهم الانتخابية أو مسؤولون خارج المنزل في مهمة انتخابية.

وفي هذا العام، تم تقديم التصويت البريدي أيضًا للناخبين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة للسماح لهم بالتصويت من المنزل.

ومن المتوقع أن يستمر العد لعدة ساعات حيث يتم أخذ الغالبية العظمى من الأصوات التي تم استطلاعها في آلات التصويت الإلكترونية أو أجهزة التصويت الإلكترونية بعد أول 30 دقيقة من فرز بطاقات الاقتراع البريدية.

وتوقعت استطلاعات الرأي التلفزيونية التي تم بثها بعد انتهاء التصويت في الأول من يونيو فوزا كبيرا لمودي، لكن استطلاعات الرأي عند الخروج غالبا ما أخطأت في نتائج الانتخابات في الهند، وتم تسجيل ما يقرب من مليار شخص للتصويت، منهم 642 مليونًا أدلوا بأصواتهم.

ومع ذلك، إذا تم تأكيد فوز مودي، فإن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه سيكون قد انتصر في حملة لاذعة اتهمت فيها الأحزاب بعضها البعض بالتحيز الديني وتشكيل تهديد لقطاعات من السكان.

وقد ابتهج المستثمرون بالفعل باحتمالات فوز مودي بفترة ولاية أخرى، متوقعين أن تحقق سنوات أخرى من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات الداعمة للأعمال، في حين أن أغلبية الثلثين المحتملة في البرلمان قد تسمح بإجراء تغييرات كبيرة على الدستور، كما يخشى المنافسون والمنتقدون.

وقالت صحيفة تايمز أوف إنديا في افتتاحية اليوم:"المهمة الرئيسية للحكومة المقبلة ستكون وضع الهند على طريق الثراء قبل أن تتقدم في السن..في إشارة إلى الشباب في سن العمل في أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.