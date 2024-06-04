العالم اليوم - بسبب خلل فني.. سهم "بافيت" يصبح بأقل من مائتي دولار!

انتم الان تتابعون خبر بسبب خلل فني.. سهم "بافيت" يصبح بأقل من مائتي دولار! من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:25 صباحاً - تسببت مشكلة فنية في توقف مؤقت لتداول بعض الأسهم المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية الاثنين بينها سهم واحد على الأقل انخفض سعره بنحو 100 بالمئة لفترة وجيزة.

وبسبب العطل المفاجئ انخفض سعر سهم شركة بيركشاير هاثاواي التي يديرها المستثمر الشهير وارن بافيت من الفئة (أ) بنسبة 99.97 بالمئة إلى 185.10 دولارا مقارنة بسعر إغلاق يوم الجمعة البالغ 627400 دولار قبل وقف تداولها. بعد استئناف الأسهم للتداول في وقت لاحق استردت على الفور كل خسائرها لتصعد باتجاه 700 ألف دولار.

خلال فترة التوقف بدا أن أسهم بيركشاير هاثاواي الأقل سعرا من الفئة (ب) والتي يجري تداولها عادة بالتنسيق مع أسهم الفئة (أ) تتداول بشكل أكثر طبيعية.

قالت بورصة نيويورك للأوراق المالية في بيان حول التداول الاثنين، إن التداول توقف "في عدد من الأسهم" بعد مشكلة فنية تتعلق بنشر بعض بيانات التسعير. ولقد أعيد تداول الأسهم المتأثرة منذ ذلك الحين (أو هي في طور إعادة التداول) وتم حل مشكلة نطاقات الأسعار"، كما قالت بعد الساعة 11 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأميركية بقليل.

لم تقدم البورصة قائمة كاملة بالأسهم المتأثرة، لكن تداول أسهم بيركشاير هاثاواي من الفئة "أ" توقف في الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت الشرقي، قبل أن تعلن بورصة نيويورك لأول مرة أنها تحقق في مشكلة فنية.

هذا ليس الخلل الأول الذي يضرب وول ستريت مؤخرا. ذكرت بورصة ستاندرد آند بورز وداو جونز الأسبوع الماضي، أن هناك مشكلة منعت نشر الأسعار في الوقت الفعلي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يتابعه على نطاق واسع لأكثر من ساعة خلال تداولات أواخر صباح يوم الخميس.

أطلقت الصناعة للتو نظاما جديدا حيث تتم تسوية صفقات الأسهم بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه في السابق. تحتاج معظم صفقات الأسهم الآن إلى التسوية في يوم عمل واحد بعد إبرام الصفقة، بدلا من الشرط السابق المتمثل في يومين.