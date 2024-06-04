جيش الاحتلال يعلن إصابة 6 من جنود الاحتياط بسبب حرائق شمال إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 10:32 صباحاً - الحرب على غزة ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته استطاعت السيطرة على بؤر انتشار النيران شمال إسرائيل، وذلك عقب عمليات صاروخية لحزب الله ضد مواقع إسرائيلية في الشمال.

وقال: "نتعاون مع الجبهة الداخلية وشعبة العمليات وقيادة الجبهة الشمالية لإخماد الحرائق"، مضيفا "جرى زيادة عدد قوات الاحتياط والأدوات الهندسية في مسعى للسيطرة عليها".

وكانت السلطات أجلت العديد من الإسرائيليين الذين يعيشون في بلدات قريبة من الحدود اللبنانية منذ أشهر بسبب تصاعد القتال بين إسرائيل و حزب الله.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود إصابات طفيفة وباشتعال النيران في بعض المنازل.

وأرسل الجيش الإسرائيلي معدات وجنودا للمساعدة في احتواء النيران التي انتشرت بسرعة بسبب الطقس الحار والجاف، وأصيب ستة من جنود الاحتياط بإصابات طفيفة.

وقالت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية إن الحرائق امتدت بالفعل إلى مئات الأفدنة. وقالت خدمة الإطفاء الوطنية إن أعضاءها عملوا في وقت متأخر من الليل في عدة مواقع، منها بلدة كريات شمونة حيث كانوا يحاولون حماية صف من المنازل.

وقالت الشرطة إنها أغلقت الطرق وطلبت من السكان الذين ما زالوا في المنطقة إخلاءها.