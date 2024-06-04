العالم اليوم - الأمم المتحدة تندد بمقتل "أعداد مهولة" بالضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:24 مساءً - نددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمقتل "عدد هائل" من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، بوضع حد لتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن مقتل أكثر من 500 فلسطيني هناك، منذ 7 أكتوبر، "أمر لا يمكن فهمه".

وقال تورك في بيان "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق. من غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".

وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إلى أن عدد المواطنين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ارتفع إلى نحو 530 منذ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى قرابة 5 آلاف جريح.

يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9025، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 36,479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.