العالم اليوم - أسهم الطاقة تقود الأسواق الأوروبية للهبوط

انتم الان تتابعون خبر أسهم الطاقة تقود الأسواق الأوروبية للهبوط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:24 مساءً - هبطت الأسهم الأوربية، الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام الذي أثر بدوره على أسهم قطاع الطاقة، فيما عزف المستثمرون عن وضع رهانات كبيرة قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة، ليوقف بذلك صعودا استمر ثلاثة أيام متتالية.

وانخفض قطاع الطاقة 1.9 بالمئة ليبلغ أدنى مستوى في شهرين، متأثرا بتراجع أسعار النفط واحدا بالمئة إذ يشعر المستثمرون بالقلق بخصوص زيادة الإمدادات في وقت لاحق من هذا العام وسط مؤشرات على ضعف الطلب في الولايات المتحدة.

وساهم انخفاض سهم شركة بي.بي البريطانية العملاقة للطاقة 2.7 بالمئة ضمن خسائر القطاع بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف الشركة الائتماني.

كما تراجع سهم أليانز 2.1 بالمئة بعد أن خفضت سيتي غروب توصيتها لسهم شركة التأمين الألمانية إلى "محايد" من "شراء".

وعلى الجانب الآخر صعد سهم ميرسك 1.6 بالمئة بعد أن رفعت مجموعة الشحن الدنمركية توقعاتها لأرباح العام بأكمله على خلفية طلب قوي في سوق الحاويات.