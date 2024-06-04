العالم اليوم - ضجة في معسكر نسور قرطاج بسبب غياب المساكني والمجبري

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:24 مساءً - فجر غياب قائد منتخب تونس ونجم العربي القطري يوسف المساكني ولاعب خط وسط إشبيلية الإسباني حنبعل المجبري عن قائمة منتخب تونس التي تستعد لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 موجة من الجدل والتساؤلات وذلك بعد رواج أخبار حول عقوبات تأديبية في حق اللاعبين من قبل الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وأكدت مصادر مقربة من الاتحاد التونسي لكرة القدم أن غياب يوسف المساكني يعود إلى خلاف حاد اندلع بينه وبين المدرب منتصر الوحيشي، قبل أيام قليلة من المباراتين اللتين تجمعان تونس بكل من غينيا الاستوائية وناميبيا الأسبوع المقبل.

وتواجه تونس، التي تتصدر المجموعة الثامنة من التصفيات الإفريقية لمونديال 2026 برصيد 6 نقاط، غينيا الاستوائية يوم 5 يونيو على ملعب رادس، ثم تلاقي ناميبيا في جوهانسبورغ في التاسع من الشهر ذاته، وذلك في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتغيّب المساكني، وهو أكثر لاعبي منتخب نسور قرطاج خوضا للمباريات الدولية بين برصيد 102 مباراة، عن معسكر النسور، الذي بدأ في 28 مايو الجاري استعدادا لتصفيات إفريقيا لمونديال 2026 بسبب رفضه دعوة الجهاز الفني للمنتخب للانضمام للتدريبات الاولية التي انطلقت في 29 مايو الجاري.

كشفت تقارير إخبارية أن لاعب العربي القطري يوسف المساكني (33 عاما) طلب تأخير موعد التحاقه بقائمة اللاعبين الأولية حتى يوم 31 من الشهر الجاري، بدعوى شعوره بالإرهاق، بعد خوضه نسقا مرتفعا من المباريات مع ناديه لكن مدرب نسور قرطاج منتصر الوحيشي رفض ذلك وقرر عدم دعوة اللاعب.

كان المساكني حاضرا مع منتخب تونس في معظم المسابقات الكروية الكبرى منذ 2010 تاريخ التحاقة للمرة الأولى بنسور قرطاج، ومنذ ذلك الوقت شارك في كأس أمم إفريقيا باستمرار في 8 نهائيات متتالية (بين 2010 و2024)، كما شارك في كأس العالم 2022 في قطر.

لم يوضح الاتحاد التونسي لكرة القدم موقفه من غياب قائد نسور قرطاج رغم استمرار الجدل في محيط معسكر المنتخب وفي وسائل الإعلام.

علق مدرب منتخب تونس منتصر الوحيشي على جدل غياب المساكني قائلا: "مردود اللاعب هو المعيار الحقيقي والأول الذي يحدد خياراتنا وإمكانية تواجده في قائمة المنتخب."

تابع الوحيشي في تصريحات أمام الصحفيين حول الجدل القائم بشأن غياب المساكني وإمكانية تعرضه للاستبعاد: "علينا التركيز فيما هو مقبل لتحقيق نتائج جيدة، لا نهتم بما يقال خارج أسوار المجموعة حول غياب بعض العناصر، تحدثنا مع اللاعبين عن أهمية المباراتين المقبلتين في التأهل للمونديال، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية حسب ما أعتقد."

وخاض المنتخب التونسي مرانه الأول أمس الجمعة بمشاركة 17 لاعبا من المحترفين خارج الدوري التونسي وهم من إلياس سعد، وأيمن دحمان، وعيسى العيدوني، ويان فاليري، وعلي العابدي، ومعتز الزدام، وسيف الدين الجزيري، ومنتصر الطالبي، وسيف لطيف، ومحمد علي بن رمضان، ونادر الغندري، وأسامة الحدادي، ومرتضى بن وناس، وإلياس الصخيري، ووجدي الساحلي، وراقي العواني، وحمزة رفيع، وحمزة المثلوثي.

ويلتحق لاعبو الترجي والصفاقسي والنجم الساحلي والاتحاد المنستيري تباعا بالتدريبات.

بدوره، شكل حنبعل المجبري مصدر جدل في أسوار منتخب نسور قرطاج بعد استبعاده للمرة الثانية من قائمة منتصر الوحيشي.

وكشف أنيس البوسعايدي المدرب المساعد أن "كل قائمة ستطرح العديد من التساؤلات، وهذا أمر طبيعي، لكننا نركز حاليا على اللاعبين الحاضرين".

وقال في تصريحات إعلامية خلال أول تدريب للنسور: "وجّهنا دعوات مبدئية، بالطبع، لكل من يوسف المساكني وحنبعل المجبري، والعديد من اللاعبين الآخرين، وفي نهاية الأمر لا يمكن أن تجد كل العناصر في القائمة النهائية، أريد التركيز على اللاعبين الحاضرين معنا، تركيزنا منصبّ فقط على اللاعبين المؤهلين لمواجهة غينيا الاستوائية وناميبيا وفيهم كثير من العناصر الواعدة".

ويواجه لاعبو منتخب تونس المحترفين بأوروبا وبعض الدوريات العربية أزمة حقيقية ما انفكت تمثل هاجسا للجهاز الفني خصوصا أن أغلبهم قضى موسم 2023 - 2024 بأداء ضعيف، فيما خرجت أنديتهم سواء في أوروبا أو في الدوريات العربية خالية الوفاض في ختام الموسم الكروي الجاري.

ونزل كل من حارس مرمى الحزم ومنتخب تونس أيمن دحمان إلى الدرجة الثانية بعد أقل من عام على انتقاله إلى النادي قادما من الصفاقسي التونسي.

وشارك أيمن دحمان في 24 مباراة خلال الموسم الحالي في دوري المحترفين السعودي، لينزل فريقه بعد احتل المركز الأخير كما كان في آخر ترتيب خطوط الدفاع بعد قبول شباكه 76 هدفا.

كما خيب أنيس بن سليمان لاعب وسط شيفيلد يونايتد الإنجليزي الآمال بهبوطه إلى الدرجة الثانية في موسم هو الأسوأ في تاريخ النادي باحتلاله المركز 20 والأخير من المسابقة.

من جهته، نزل المدافع المحوري منتصر الطالبي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد موسم صعب جدا مع فريقه لوريون انتهى بحلوله في المركز `17 وقبل الأخير من الدوري الفرنسي للدرجة الأولى.

أما حنبعل المجبري (21 عاما) فكانت مشاركاته مع إشبيلية نادرة جدا وذلك بعد انتقاله لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

وشارك المجبري، نجم منتخب نسور قرطاج، للمرة الأولى مع إشبيلية في أواخر يناير 2024 عندما خاض آخر 29 دقيقة أمام جيرونا لكنه سرعان ما غاب في زحام مسابقة الليغا الإسبانية، حيث خاض 5 مباريات فقط كان احتياطيا في أغلبها وتم إقحامه في الدقائق الأخيرة.

يشار إلى أن المجبري سيعود في أول يوليو المقبل إلى مانشستر يونايتد بعد انتهاء فترة الإعارة.