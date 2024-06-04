بايدن: نعمل مع مصر وقطر لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 يونيو 2024 12:31 مساءً - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع مصر وقطر؛ لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالكامل، ويؤكد استعداد إسرائيل للمضي قدمًا في مقترح وقف إطلاق النار الذي تم عرضه على حماس.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، اليوم الاثنين، أن جو بايدن، يقول إن رفض حماس للإفراج عن المحتجزين يزيد من أمد الصراع في غزة، ويؤكد أن هذا المقترح هو أفضل طريق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36.479 شهيدًا و82.777 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.