نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر بون للمناخ يطلق الدعم لإعلان COP28 بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت رئاسة COP28، مجموعة «التعاون التقني المشترك» لدعم تطبيق بنود «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي».

وجاء ذلك خلال فعالية بعنوان "حشد جهود العمل المناخي وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخيًا" ضمن مؤتمر بون لتغير المناخ، الذي يُعقد في الفترة من 3 إلى 13 يونيو الجاري.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تُمثل هذه الفعالية علامة فارقة في تحقيق تقدم بتطبيق "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي" لتبني وتحويل النظم الزراعية والغذائية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس.

