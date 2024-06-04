العالم اليوم - إيتمار بن غفير يدعو إلى "إحراق" لبنان وحزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 02:18 مساءً - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إلى تدمير وإحراق حزب الله، بعد أقل من 24 ساعة على دعوته إلى إحراق لبنان.

وقال بن غفير خلال زيارته إلى شمال إسرائيل اليوم الثلاثاء "لقد انتهيت من زيارتي إلى كريات شمونة، ومن المدهش أن نرى هنا 20 جنديا وهم ومتواجدون هنا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، الآن مهمة الجيش هي ببساطة تدمير حزب الله".

وأضاف قائلا "لا يمكن أن يكون أبناء وطننا يذبحون ويؤذون ويموتون هنا ونسمع صمتا في لبنان، يجب أن نحرقهم".

وشدد قائلا "نحن بحاجة إلى حرق كل ما له صلة بحزب الله.. نحن بحاجة إلى حرق كل شيء".

وكان بن غفير وصف ما يحدث في شمال إسرائيل، أي هجمات حزب الله والحرائق في شمال البلاد بـ"الإفلاس"، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك "تجسيد لنتائج سياسة الاحتواء".

وقال بن غفير إنه "حان الوقت ليحترق لبنان كله"، وفق ما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وأضاف أن "الإدارة غير الشرعية لمفهوم مجلس الوزراء استمرار مباشر لسياسة الشمول والتناسب، وهي السياسة التي أدت مباشرة إلى السابع من أكتوبر. وبدلاً من الخضوع لحماس، حان الوقت لكي يحترق لبنان كله".