العالم اليوم - رويترز: السعودية بصدد البدء في بيع سندات مقومة بالإسترليني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 02:18 مساءً - ذكرت خدمة "آي.إف.آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بدأ في تلقي عروض لطرح سندات مقومة بالجنيه الإسترليني على شريحتين.

وأضافت، بحسب رويترز، أن السعر الاسترشادي لبيع السندات تم تحديده عند 135 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية لشريحة السندات لأجل خمس سنوات وعند 145 نقطة أساس فوق السندات الحكومية البريطانية لشريحة السندات لأجل 15 عاما.

وذكرت الخدمة أن طرح السندات، المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، سيكون بالحجم القياسي المعرف أنه لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

وقالت الخدمة، وفق وكالة رويترز، إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، كلف بنوك "باركليز" و"بي.إن.بي باريبا" و"إتش.إس.بي.سي"، و"جيه.بي مورغان" للاضطلاع بدور المنسقين العالميين المشتركين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين ابتداء من أمس الاثنين.

ويعتزم صندوق الثروة السيادي بيع السندات غير المضمونة على شريحتين لأجلي خمس سنوات و15 سنة في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل الخاص بشركة "جي.إيه.سي.آي فرست انفستمنت كومباني".

وفي الشهر الماضي، جمعت السعودية خمسة مليارات دولار في عملية بيع صكوك على ثلاث شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين.