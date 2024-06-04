العالم اليوم - لماذا يصاب البعض بالحساسية تجاه بعض الأطعمة؟

انتم الان تتابعون خبر لماذا يصاب البعض بالحساسية تجاه بعض الأطعمة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 03:24 مساءً - تُعد حساسية الطعام من أكثر الحالات الصحية شيوعا وخطورة في زمن تنوع الاطعمة بشكل كبير. فقد أكد خبراء تغذية أن عددا كبيرا من الأشخاص يعانون من تفاعلات تحسسية عند تناول بعض الأطعمة.

وتقول غالبية الدراسات إن هذه الحالة تصيب 1% من الأشخاص البالغين و7% من الأطفال، مع العلم إن هناك فرقا كبيرا بين حساسية الطعام وعدم تحمل الطعام.

فحساسية الطعام هي استجابة غير طبيعية للجهاز المناعي عند تناول نوع معين من الطعام.

ويقوم الجهاز المناعي بالتعرف على البروتينات في الطعام كأجسام غريبة، ويبدأ بإفراز الأجسام المضادة لمهاجمتها، مما يسبب تفاعلات تحسسية قد تكون خطيرة.

وتشير خبيرة التغذية يارا رضوان، خلال مداخلتها مع برنامج الصباح على دوت الخليج إلى مخاطر حساسية الطعام على الحياة.

تُعرَّف حساسية الطعام على أنها استجابة تحسسية مناعية تحدث عند تناول أطعمة معينة، حيث ينتج الجسم أجساماً مضادة ضد المادة المُسبِّبة للحساسية.

تُعتبر المواد المسببة للحساسية، مثل الحليب، البيض، الفول السوداني، الأسماك، القمح، السمسم، والمكسرات من الأجسام التي يتم التعرف عليها كأجسام غريبة في الجسم.

يقوم الجهاز المناعي بتكوين أجسام مضادة لمحاربة الأجسام التي يتحسس منها مما يؤدي إلى ظهور أعراض حساسية شديدة وسريعة.

عدم تحمّل الطعام يُعَدّ حالة تختلف عن الحساسية الغذائية، حيث يشير مصطلح "عدم التحمل" (Intolerance) إلى عدم قدرة الجهاز الهضمي على هضم بعض الأطعمة لأسباب محددة.

المخاطر الخفية لحساسية الطعام.. دليل الوقاية والتوعية