العالم اليوم - أكبر شريك في حكومة نتنياهو يؤيد اتفاق الرهائن

انتم الان تتابعون خبر أكبر شريك في حكومة نتنياهو يؤيد اتفاق الرهائن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 04:21 مساءً - قال حزب شاس، أكبر شريك في ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه سيقدم "الدعم الكامل" لاتفاق محتمل لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس حتى لو كان ذلك يستلزم "خطوات بالغة التأثير" في استراتيجية الحرب على غزة.

وجاء بيان الحزب الديني المتشدد الذي يشغل 11 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست بعد معارضة علنية لمثل هذا الاتفاق من جانب شريكين من أقصى اليمين في الائتلاف.

وكان البيت الأبيض قد أعلن الاثنين إن الرئيس الأميركي جو بايدن و أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "أكدا أن الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن المطروح الآن على الطاولة يقدم خارطة طريق ملموسة لإنهاء الأزمة في غزة".

وأضاف البيت الأبيض "أكد الرئيس استعداد إسرائيل للمضي قدما ف البنود التي جرى تقديمها الآن إلى حماس".