نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام: ألمانيا تجري تدريبات في ليتوانيا استعدادا للحرب مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة بوليتيكو، إن القوات الألمانية تجري تدريبات عسكرية في أراضي ليتوانيا استعدادا للحرب مع روسيا.

وجاء في المقالة: خلال التدريبات، قام بعض الضباط بالتعليق على سيرها أمام كبار الضيوف وأمام شاشات تلفزيونية ضخمة معلقة، كان من الممكن رؤية كيف تقوم الدبابات الحديثة بالبحث عن الأهداف وكيف يتم إجلاء الجرحى. كان في ذلك إشارة واضحة موجهة إلى كبار الضيوف: نحن نستعد لمحاربة روسيا".

وأشارت المقالة إلى أن القوات الألمانية أجرت في ليتوانيا مناورات تحت تسمية "العربة رباعية الخيول الكبيرة-2024"( Grand Quadriga 2024) في إطار مناورات الناتو "المدافع الثابت" بالقرب من الحدود مع روسيا، والغرض منها هو إعداد قوات الحلف لصراع محتمل.

ونقلت الصحيفة عن كبير مفتشي القوات البرية الألمانية الجنرال كارستن بروير قوله: "ألمانيا تفي بوعودها. سندافع عن كل سنتيمتر من أراضي الناتو".

وفي فبراير الماضي، في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، أوضح الرئيس الروسي بوتين بالتفصيل أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول الحلف، ولا سيما بولندا ولاتفيا أو دول البلطيق الأخرى، وأشار إلى أن النخبة السياسية في الغرب تقوم بترويع سكانهم بانتظام بالتهديد الروسي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.