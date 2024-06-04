نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم إلكتروني يعرقل عمل عدة مستشفيات في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن هجوما سيبرانيا أدى إلى عرقلة عمل العديد من المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الشبكة إن الهجوم تسبب بإلغاء عدد من الإجراءات الطبية في مستشفى "كينغس كوليدج"، ومستشفى "توماس غاي"، ومستشفى "سانت توماس أوف كانتربري"، ومستشفى "رويال برومبتون"، ومستشفى الأطفال "ايفيلينا دي روتشيلد".

وكانت قد أفادت "سكاي نيوز" مطلع الشهر الماضي بأن قراصنة اخترقوا خوادم وزارة الدفاع البريطانية. ورجحت أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى بيانات 270 ألف عسكري بريطاني سابق وحالي.

وحظرت بريطانيا في وقت سابق كلمات المرور الشائعة والتي يسهل تخمينها مثل "admin" أو "12345" كجزء من القوانين الأولى على مستوى العالم للحماية من الهجمات السيبرانية.