بايدن: نتنياهو يطيل أمد حرب غزة لأسباب سياسية خاصة به

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أحمد جودة - القاهرة - عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عن اعتقاده بوجود "كل الأسباب" التي ترجح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتعمد إطالة أمد الحرب على قطاع غزة "من أجل أسباب سياسية تخصه"، في حين رأى أن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب في القطاع "أمر غير مؤكد".

وقال الرئيس الأميركي، ردًا على سؤال مجلة "تايم" الأميركية، عما إذا كان نتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب سياسية خاصة به: "هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج".

وأضاف بايدن للمجلة الأميركية: "أعتقد أن بعض المحتجزين الأميركيين لدى حركة حماس لا يزالون على قيد الحياة".

وبشأن "الاتفاق المنتظر" بين الولايات المتحدة والسعودية، اعتبر الرئيس الأميركي، أن "الاتفاق مع السعودية يصب في مصلحة واشنطن".

ولم يستبعد الرئيس الأميركي، إرسال الولايات المتحدة قوات أميركية للدفاع عن تايوان، إذا هاجمتها الصين، قائلًا: "سيعتمد ذلك على الظروف".

كما عبّر بايدن عن اعتقاده، بأن بكين "سيكون لها مصلحة في التدخل بالانتخابات الرئاسية الأميركية" المقررة في نوفمبر المقبل.