العالم اليوم - حماس لمجلة "تايم": نفذنا هجوم 7 أكتوبر لوقف مساعي التطبيع

انتم الان تتابعون خبر حماس لمجلة "تايم": نفذنا هجوم 7 أكتوبر لوقف مساعي التطبيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 06:24 مساءً - قال غازي حمد، المتحدث باسم حركة حماس، لمجلة تايم الأميركية، إن هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر، كانت لوقف مساعي السلام الإسرائيلية مع دول عربية.

وقال حمد لمجلة تايم: "لقد خططنا لذلك (عملية 7 أكتوبر) لأن إسرائيل تعتقد أنها تستطيع صنع السلام مع أي شخص، ويمكنها التطبيع مع أي دولة، ويمكنها قمع الفلسطينيين".

وأكمل حمد في تصريحاته حول أسباب الهجوم: "لذلك قررنا أن نصدم الإسرائيليين من أجل إيقاظ الآخرين".

مقتل 120 ألف فلسطيني منذ الحرب

وأفادت تقارير طبية فلسطينية أن نحو 120 ألف فلسطيني قتلوا وجرحوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في أحدث تقرير إحصائي لها، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت "7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى مستشفيات 71 جثمانا و182 إصابة، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعلى الناحية الأخرى، أظهر إحصاء حكومي، الثلاثاء، أن إسرائيل تعتقد أن أكثر من ثلث المحتجزين المتبقين في قطاع غزة لقوا حتفهم، وذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز جهود استعادة المحتجزين لدى فصائل فلسطينية في غزة بموجب مقترح لإنهاء الحرب مع حماس.

ومن بين نحو 250 شخصا اقتادهم مسلحون فلسطينيون إلى قطاع غزة خلال هجوم قادته حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وأشعل فتيل الحرب، تم إطلاق سراح العشرات في هدنة في نوفمبر واستعادت القوات الإسرائيلية آخرين سواء أحياء أو ممن لقوا حتفهم.