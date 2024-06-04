العالم اليوم - رغم الفوز.. جوكوفيتش ينسحب من رولان غاروس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 06:24 مساءً - نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا ينسحب من فرنسا المفتوحة للتنس قبل مباراة في دور الثمانية بسبب الإصابة

انسحب المصنف الأول عالميا في التنس، الصربي نوفاك جوكوفيتش، بشكل مفاجئ، من بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس، مساء الثلاثاء.

وكان جوكوفيتش قد تحدى آلام الركبة، ليعبر الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، في دور الـ16، مساء الاثنين.

وكان جوكوفيتش متأخرا بواقع مجموعتين لواحدة، ليعود وينتصر في اللقاء 3-2.

وكان من المقرر أن يواجه جوكوفيتش حامل اللقب والمصنف الأول في البطولة منافسه النرويجي كاسبر رود في دور الثمانية الأربعاء، لكن الإصابة أنهت رحلته مبكرا.

وسيتأهل رود إلى دور نصف النهائي دون عناء، مع انسحاب جوكوفيتش.