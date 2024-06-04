العالم اليوم - موسم استثنائي.. ربع مليون متفرج استمتعوا بعروض أوبرا دبي

انتم الان تتابعون خبر موسم استثنائي.. ربع مليون متفرج استمتعوا بعروض أوبرا دبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 06:24 مساءً - اختتمت أوبرا دبي موسما آخر ناجحا بعروض لا تُنسى وحضور جماهيري غير مسبوق بلغ 250 ألف متفرج، متجاوزة جميع السنوات السابقة منذ افتتاح الصرح الثقافي الإماراتي في عام 2016.

وشهد الموسم أكثر من 100 إنتاج و200 عرض، شملت الأوبرا، الباليه، الموسيقى السيمفونية، المسرحيات الموسيقية، والحفلات.

كما شهد الموسم العرض الأول في الإمارات لأوركسترا مسرح لا سكالا، أوركسترا MusicAeterna، وباليه روما، والتي حصلت على اعتراف عالمي.

وعادت المسرحية الموسيقية الشهيرة "شبح الأوبرا" بقوة، وجذبت أكثر من 30 ألف ضيف، مما جعلها لحظة تاريخية بأداء الدور الرئيسي من قبل ممثل عربي لأول مرة.

كما ظهرت المسرحية الموسيقية "ماتيلدا" لأول مرة في الإمارات، ساحرة الجمهور من جميع الأعمار.

وتضمنت أسبوع موسيقى الأفلام، وهو برنامج موسيقي يحتفل بسحر موسيقى الأفلام. كما قدمت دبي أوبرا إصدار البيانو الخاص بها، وهو بيانو محدود الإصدار يكرم الإمارات السبع.

وأعرب باولو بيتروتشيللي، رئيس دبي أوبرا، عن فخره بالإنجازات المحققة، قائلا "إن الموسم الماضي كان دليلا على دور دبي أوبرا كـ"بيت الثقافات"، ونحن فخورون للغاية بتحقيق رقم قياسي جديد في الحضور. يعكس هذا الإنجاز التقدير والدعم المتزايد للفنون في دبي. نتطلع إلى البناء على هذا النجاح وتقديم تجارب استثنائية أكثر لروادنا."

من المقرر أن تبدأ دبي أوبرا في الإعلان عن العروض الجديدة للموسم المقبل في 10 يونيو، مع الكشف عن الجدول النهائي في مؤتمر صحفي في 12 سبتمبر.