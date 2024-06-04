الجيش السوداني يسقط 20 طنا من المستلزمات الطبية فوق ولاية شمال دارفور

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أحمد جودة - القاهرة - أسقط الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، 20 طنا من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية في ولاية شمال دارفور.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت وزارة الخارجية السودانية إن ذلك تم بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في ولاية شمال دارفور والصندوق القومي للإمدادات الطبية.

وأضاف البيان أن "العملية تجسد الدور الإنساني للقوات المسلحة والتزامها بالقانون الإنساني الدولي".

وأوضح أن تقاعس بعض المنظمات الدولية عن بذل ما هو مطلوب لتخفيف المعاناة الإنسانية، بحجة عدم فتح ممرات بعينها لا مبرر له خاصة، أن نسبة تنفيذ التعهدات التي قدمت من قبل لا تتجاوز 5%.

وناشدت الحكومة السودانية المجتمع الدولي تقديم المزيد من المساعدات خاصة الأدوية والمحاليل والمستهلكات الطبية.

كما دعا البيان لإدانة قوات الدعم السريع "التي لا تزال تتمادى في قصفها للمستشفيات والمرافق المدنية والأحياء السكنية ومعسكرات النازحين في الفاشر، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إليها".

وتشهد مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور منذ شهر معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تطوق المدينة من 3 محاور للسيطرة على آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور بعد أن أحكمت قبضتها على 4 ولايات من أصل 5 ولايات في الإقليم.

وأعربت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، عن "قلقها البالغ إزاء الأنباء الواردة عن سقوط ضحايا وانتهاكات لحقوق الإنسان في الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان".