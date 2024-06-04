العالم اليوم - الكرملين يرحب بما تردد عن رغبة تركيا في الانضمام لـ "بريكس"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 07:21 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا ترحب بما تردد عن رغبة تركيا في الانضمام إلى مجموعة بريكس، مضيفا أن الأمر سيكون مطروحا على جدول أعمال قمة المجموعة المقبلة.

وذكر بيسكوف أن ثمة اهتمام متزايد بمجموعة بريكس من عدة دول، لكنه قال إن من غير المرجح أن تلبي المجموعة كافة رغبات الدول المهتمة.

وتضم المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإيران ومصر والإمارات.

وبدأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين زيارة إلى بكين، هي الأولى التي يقوم بها أعلى مسؤول تركي للصين منذ عام 2012، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي ومسؤولين آخرين.

وردا على سؤال طرح خلال نقاش في مركز الصين والعولمة أمس الاثنين عما إذا كانت تركيا ترغب في الانضمام إلى بريكس، قال فيدان "نود ذلك بالطبع، ولما لا؟".

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن فيدان قوله إن أنقرة تتطلع أيضا إلى التعاون مع دول البريكس وإنه سيحضر اجتماعا للمجموعة من المقرر عقده الأسبوع المقبل في روسيا.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أنقرة ستتخذ خطوات للانضمام إلى بريكس لأنها لم تعلن من قبل رغبتها في الانضمام إليها رسميا.

وتعرضت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لانتقادات من حلفائها في الغرب خلال السنوات القليلة الماضية بسبب علاقاتها مع روسيا، وقال البعض إن تركيزها يتحول بعيدا عن التحالف العسكري الغربي.

ورفضت أنقرة هذه الانتقادات، وقالت إنها لا تزال عضوا ملتزما في الحلف وتتمسك بهدف نيل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.