روسيا تعلن مقتل 1550 جنديا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قواتها كبدت الجيش الأوكراني نحو 1550 جندي، بالإضافة إلى إسقاطها طائرة حربية، و41 مسيرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في ظل استمرار الحرب بين البلدين منذ فبراير 2022.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن مجريات الحرب، إلى أن القوات الروسية حسنت مواقها عند محاور القتال في خاركيف ودونيتسك شرقي أوكرانيا، وكذلك استهدفت قوات ومعدات أوكرانية في مقاطعة زاباروجيا (جنوب)، وأسقطت عند هذا المحور طائرة هجومية من طراز "سو-25".
كما أشارت إلى أن قواتها دمرت 18 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا"، وقنبلتين موجهتين من طراز Hammer فرنسية الصنع، إضافة إلى 41 طائرة بدون طيار أوكرانية.
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