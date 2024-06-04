العالم اليوم - حماس: لا يمكننا الموافقة على اتفاق لا يشمل وقفا دائما للحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 08:22 مساءً - قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس اليوم الثلاثاء إن الحركة لا يمكنها الموافقة على اتفاق لا يضمن موقفا إسرائيليا واضحا بشأن وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل منغزة.

وأوضح في مؤتمر صحفي في بيروت "دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة فإنه لن يكون هناك اتفاق".

وكشف بايدن يوم الجمعة عن اقتراح من إسرائيل لحركة حماس لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل لإنهاء الحرب التي حصدت أرواح عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية في غزة.

ويدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

وأفادت تقارير طبية فلسطينية أن نحو 120 ألف فلسطيني قتلوا وجرحوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.