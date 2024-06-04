العالم اليوم - واشنطن: حماس لم ترد بعد على المقترح الإسرائيلي للهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 08:22 مساءً - كشف البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن حركة حماس لم تقدم بعد ردها على المقترح الإسرائيلي بشأن اتفاق الرهائن.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، يعتقد أن الاتفاق المطروح على الطاولة بشأن غزة هو أفضل فرصة لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الأعمال القتالية.

وأشار إلى مواصلة الولايات المتحدة العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أجل إنجاز المقترح، مؤكدا أن بايدن ونتنياهو سيتحدثان مجددا عند الضرورة

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، قد نفى الاثنين، التوصل بأي ورقة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح أن المقترح الذي قدمه الوسطاء في 6 مايو الماضي ووافقت عليه حركة حماس وفصائل المقاومة هو الموقف المعتمد.

بدوره كان نتنياهو قد اعتبر أن مقترح الرئيس الأميركي لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة "غير مكتمل".

ونقل المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر عن نتانياهو قوله إن "الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس جو بايدن غير مكتملة"، مشيرا إلى أن "الحرب ستتوقف بهدف إعادة الرهائن" ومن ثم تجري مناقشات حول كيفية تحقيق هدف الحرب المتمثل بالقضاء على حماس.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، الجمعة الماضي، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن ثلاث مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".