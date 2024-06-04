نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لـ "حزب الله" في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أنه استهدف بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" بجنوب لبنان، مشيرا إلى سقوط هدف جوي مشبوه قدم من لبنان في منطقة جبل الشيخ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "جيش الدفاع يستهدف مخربا لحزب الله وبنى تحتية في جنوب لبنان، فيما أغارت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم وقضت على عنصر لحزب الله في الناقورة جنوب لبنان".

وأضاف: "أغارت طائرات حربية على بنية تحتية عسكرية لحزب الله في عيتا الشعب والعديسة جنوب لبنان، بالإضافة إلى ذلك قصف الجيش بالمدفعية لازالة تهديد في كفر شوبا وشيحين وحولا ورشيا الفخار ومجدل زون".

كما كشف الجيش الإسرائيلي عن "سقوط هدف جوي مشبوه اجتاز من لبنان منطقة جبل الشيخ دون وقوع إصابات". موضحا أن "الحادث قيد التحقيق".

هذا وقال اللواء في احتياط الجيش الإسرائيلي والقائد السابق للقوات البرية، يفتاح رون تال في وقت سابق، إن تل أبيب وصلت إلى "صفر ردع في مواجهة حزب الله مع قدراته الخطيرة في حرب نشعر فيها بالإذلال".

يذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد مؤخرا ازديادا كبيرا في عدد العمليات، وسط تحذيرات من خطورة الوضع، ودعوات لجميع الأطراف على وقف إطلاق النار وضبط النفس.