العالم اليوم - فيديو طفل الكونغرس.. قصة أشهر شخصية في أميركا حاليا

انتم الان تتابعون خبر فيديو طفل الكونغرس.. قصة أشهر شخصية في أميركا حاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 09:24 مساءً - استطاع طفل كان يجلس داخل مقاعد مجلس النواب الأميركي من خطف الأضواء من والده النائب الجمهوري جون روز عن ولاية تينيسي، وذلك عندما بدأ بالتحرك يمينا ويسارا وهو يبتسم ويقوم بحركات غربية أمام الكاميرا.

واستحوذ الفيديو على اهتمام والإعجاب كما أصبح الطفل الذي يدعى جاي روز ويبلغ من العمر 6 سنوات نجما مشهورا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الواقعة الطريفة.

وبينما كان يتحدث ورز عن إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي في قضية الأموال الصامتة، خلال إحدى الجلسات، فإن ابنه الذي أنهى قبل أسبوع مرحلة روض الأطفال، كان منشغلا بلفت الأنظار.

ولم يبد النائب الأميركي جون روز، أي رد فعل غاضب أو انزعاج من تصرف ابنه أمام الكاميرا بل أعاد نشر الفيديو وأرفقه بتعليق طريف.

وقال روز في التعليق الذي أرفقه مع الفيديو على صفحته بمنصة "إكس": أن " هذا ما أحصل عليه عندما طلبت من ابني جاي أن يبتسم للكاميرا من أجل أخيه الصغير".

كما نشر النائب الجمهوري صورة رفقة ابنه داخل استوديو قناة "فوكس نيوز" الأميركية قبل المشاركة في أحد البرامج.

وكشف موقع "The Hill" الأميريكة أن الطفل يحضر مع والده إلى مقر الكونغرس طيلة الأسبوع، من أجل منح أمه القليل من الراحة، كونها تعمل بدوام كامل وترعى في المنزل ابنها سام البالغ من العمر 3 سنوات.