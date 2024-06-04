العالم اليوم - إسرائيل توقع على شراء 25 مقاتلة "إف 35" من الولايات المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 09:24 مساءً - أعلنت إسرائيل، يوم الثلاثاء، عن توقيعها صفقة بثلاثة مليارات دولار مع الولايات المتحدة لشراء سرب ثالث قوامه 25 طائرة من مقاتلات اف-35 المتطورة التي تصنّعها لوكهيد مارتن، على أن يبدأ تسليمها في العام 2028.

ونقل بيان الإعلان عن الصفقة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله "في توقيت يسعى بعض من خصومنا لتقويض روابطنا مع أكبر حليف لنا، نعزز تحالفنا".

وأضاف "هذا الأمر يوجّه رسالة قوية لأعدائنا في المنطقة".

وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، ترفع الصفقة إلى 75 عدد مقاتلات اف-35 في أسطولها.

وجاء في البيان "سيبدأ تسليم جيش الدفاع الإسرائيلي المقاتلات في العام 2028 بمعدل ثلاث إلى خمس مقاتلات في العام".

في مايو 2018 أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أصبحت أول دولة تستخدم مقاتلات اف-35 في قتال.