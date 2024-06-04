قطر تسلم "حماس" مقترحا يشمل المواقف التى طرحها بايدن

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قطر اليوم الثلاثاء أنها سلمت حركة "حماس" مقترحا إسرائيليا يعكس المواقف التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدة أن المقترح بات الآن أقرب بكثير إلى مواقف الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي إن "قطر، التي تقوم بوساطة في الحرب الدائرة بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، أكدت أيضا على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح من طرفي الصراع من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "ننتظر موقفا إسرائيليا واضحا يمثل الحكومة الإسرائيلية كافة" ردا على المقترح الأمريكي بشأن غزة.

وتابع: "من شأن الصفقة أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة والرهائن، ويقدم هذا الاتفاق خارطة طريق لوقف دائم لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة".

وأكد الأنصاري: "نبذل قصارى جهدنا لوضع اللمسات الأخيرة للوصول إلى اتفاق".

وكشف بايدن يوم الجمعة الماضية عن اقتراح من إسرائيل لحركة "حماس" لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل لإنهاء الحرب التي حصدت أرواح عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية في غزة.

ويدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين وإعادة إعمار غزة.