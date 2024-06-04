القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين محكم

القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين محكمأعلنت كتائب القسّام، أنّها استدرجت قوّة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جندياً إلى كمينٍ مُحكم أُعدّ مُسبقاً داخل أحد المنازل بعبوةٍ مُضادة للأفراد في محيط الكلية الجامعية جنوبي حي صبرة في مدينة غزّة.

وقالت كتائب القسّام في بيان، إنّه فور دخول القوة للمنزل تم استهدافها بقذيفة "TBG" وتفجير العبوة بها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، متابعةً أنّه بعد وصول تعزيزات العدو إلى مكان الكمين استهدف مجاهدونا دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105"، محققين إصابةً مُباشرة فيها.

وأكدت الكتائب استهدافها حفاراً عسكرياً ودبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105"، في مخيم يبنا في رفح جنوبي قطاع غزّة.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس"، أنّها قصفت بقذائف الهاون مقرّ قيادة وسيطرة تابع للعدو الإسرائيلي في موقع أبو عريبان في محور "نتساريم".

وكذلك، استهدفت "سرايا القدس" بصواريخ الـ"107" وبتوجيةٍ مُباشر، جنود وآليات العدو المُتمركزة في محيط تل زعرب جنوبي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.