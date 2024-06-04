العالم اليوم - محمود الهباش: حماس تقف ضد تطلعات شعبنا ولا تستحق موقع قيادة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 يونيو 2024 11:18 مساءً - وصف محمد الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الثلاثاء، تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس يوم 7 أكتوبر بـ “الفارغ"، كما هاجم حركة حماس، معتبرا أنها تقف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني.

وكان المرشد الإيراني قد صرح بأن "عملية طوفان الأقصى أفشلت مخططا لجعل إسرائيل جزءا من المنطقة عبر التطبيع معها".

وقال الهباش في حديث لـ “دوت الخليج إن "كلام المرشد الإيراني فارغ والرأي للشعب الفلسطيني فقط وهو صاحب الحق الوحيد الذي يقرر ما هو ضروري أو غير ضروري، وهو الذي يدفع الثمن ويكتوي بالنار، ويقدم الضحايا وهو هو صاحب الحق في أن يقرر".

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني قائلا "الرأي الآن هو رأي الشعب.. لا رأي أيران أو غير إيران، وحتى أي فصيل فلسطيني يخرج عن هذا التوجه الشعبي الذي يرى أن وقف العدوان هو الأولوية، سيخرج من الإطار الفلسطيني إلى أطر أخرى، ونحن ننطلق فقط بإحساسنا بشعبنا، لأن نعيش هذه المعاناة".

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني لم يرد ولم يُستشر بشأن هجوم 7 أكتوبر".

ودعا الهباش إلى ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة بغض النظر عن التفاصيل (...)الأمل الوحيد لأهالي قطاع غزة هو وقف الحرب".

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني إن "حركة حماس تقف بالاتجاه المعاكس لكل تطلعات وأحلام الشعب الفلسطيني"، واصفا من يقول إنه غير مستعجل لوقف العدوان الإسرائيلي بالجنون والخروج عن الوعي وعن أي إدراك تجاه مصالح الشعب الفلسطيني، و تجاه آلام وأمال الشعب الفلسطيني، مطالبا بوقف الحرب.

واعتبر الهباش أن حماس "لا تستحق أن تكون بموقع قيادة الشعب الفلسطيني".