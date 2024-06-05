نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرطة سان فرانسيسكو تحتجز 70 محتجًا أمام القنصلية الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتجرت شرطة سان فرانسيسكو، ليل الاثنين، 70 متظاهرًا مؤيديًا للفلسطينيين، بعد أن دخلوا بهو مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية ورفضوا المغادرة.

وذكرت «رويترز» ان الشرطة أخرجت المتظاهرين من المبنى واحدًا تلو الآخر واقتادتهم إلى سياراتها مقيدي الأيدي.

وأعلنت «الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية» على «إنستجرام» أن 100 شخص شاركوا في الاحتجاج.

ونشرت صورًا للافتات مثل «ارتكاب إبادة جماعية يجعل اليهود أقل أمانًا».