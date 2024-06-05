نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الولايات المتحدة: ننتظر رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن واشنطن لا تزال تنتظر رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» على اقتراح إسرائيل لوقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة.

وأضاف سوليفان للصحفيين «ننتظر رد حماس» عبر الوسطاء القطريين.

وأفاد بأن مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز سيزور الدوحة للتشاور مع الوسطاء القطريين بشأن اقتراح وقف إطلاق النار.