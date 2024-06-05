العالم اليوم - حماس تُطعن من أبنائها.. ظلال سوداء لتصريحات "الأمير الأخضر"

انتم الان تتابعون خبر حماس تُطعن من أبنائها.. ظلال سوداء لتصريحات "الأمير الأخضر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 يونيو 2024 08:18 صباحاً - في تصريحات خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزليم بوست" أعلن مصعب يوسف نجل قيادي بارز في حركة حماس عن معارضته لحل الدولتين معتبرا أن "السلطة الفلسطينية تشكل تهديدا أكبر من حماس".

ومصعب يوسف هو ابن القيادي في حركة حماس حسن يوسف، أثار كتاب سيرته الذاتية الذي نشره عام 2010 وحمل عنوان "ابن حماس" الجدل الكبير حول ارتباطه بالموساد وخيانته لحركة حماس.

الكتاب تحول إلى فيلم أنتج سنة 2014 وحمل اسم "الأمير الأخضر".

وقال يوسف خلال المؤتمر: "إن فلسطين تعتمد على تدمير إسرائيل. وإذا كان هناك أي تعريف لفلسطين، فهو يعني غياب إسرائيل".

الصحيفة وصفت "الأمير الأخضر" بالإرهابي السابق الذي انشق إلى إسرائيل عام 1997 وعمل جاسوسا لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) حتى انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2007.

وأضاف مصعب خلال حديثه: "بالنسبة لأولئك الذين يمثلون حل الدولتين، فإنهم إما يريدون زوال إسرائيل، أو أنهم لا يدركون هذا التهديد الوجودي".

وحسن يوسف، من أبرز قيادات حماس في الضفة، وكان عضوا في المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، واعتقل لأول مرة عندما كان عمره 16 عاما.

وفي أوائل التسعينيات اعتقل مجددا بتهمة الانتماء لحماس، حيث انتهت هذه الفترة بنفيه عام 1992 إلى مرج الزهور جنوبي لبنان لمدة عام.

توالت الاعتقالات بحقه فيما بعد وبلغت تقديريا نحو 16 اعتقالا.